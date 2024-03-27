Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,401 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,401 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,851 9,401
        Ayçiçeği Kg 16,668 17,288

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Çiğ Süt Eylem Planı, süt ürünleri ihracatında yol haritası olacak
        Çiğ Süt Eylem Planı, süt ürünleri ihracatında yol haritası olacak
        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde besleme yaptı
        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde besleme yaptı
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden, film sahnelerinden esinlenerek çekilen...
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden, film sahnelerinden esinlenerek çekilen...
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza
        Ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza