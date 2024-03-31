Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile geldi

        Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği "Bambi" ile oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği "Bambi" ile oyunu kullandı.

        Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokuluna 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeğiyle geldi.

        Oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, AA muhabirine, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi.

        Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler

        Benzer Haberler

        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
        Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede
        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede
        Edirne'de uluslararası öğrenciler Gazze'de öldürülen çocuklar anısına fidan...
        Edirne'de uluslararası öğrenciler Gazze'de öldürülen çocuklar anısına fidan...
        Edirne'de gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa