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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:48
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 47 internet sitesi tespit etti.

        Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

        - Gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi

        Edirne'nin Havsa ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Y'nin kullandığı otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 17 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli N.B'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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