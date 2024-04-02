Trakya Üniversitesi ve Kosova Ferizaj Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova Ferizaj Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalarla öğrenci ve akademisyen değişimini temel alan iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova Ferizaj Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari tarafından imzalanan protokol, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Kosova'daki üniversitelerle yakın ilişkiler kurduklarını belirtti.