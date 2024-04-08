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        Edirne İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:00
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        Edirne İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor
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        Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri çalışmalar kapsamında Süloğlu ve ilçeye bağlı Büyükgerdelli köyü arasındaki 3 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.

        Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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