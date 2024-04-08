Edirne İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor
Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.
Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri çalışmalar kapsamında Süloğlu ve ilçeye bağlı Büyükgerdelli köyü arasındaki 3 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.
Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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