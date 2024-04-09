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        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu

        Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:09
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        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
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        Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Eski Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

        Mevlit sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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