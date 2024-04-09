Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

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