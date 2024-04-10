Edirne'de jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

Şeker ve kolonya ikramında bulunan ekipler de emniyet kemeri ve hız tedbirlerine riayet edilmesi hususunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

Bayramın birinci günü olması dolayısıyla köy yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yoğunluğun oluştuğu noktalarda denetimler gerçekleştiriyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlattığı denetimler devam ediyor.

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