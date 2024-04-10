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        Edirne'de jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlattığı denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:41
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlattığı denetimler devam ediyor.

        Bayramın birinci günü olması dolayısıyla köy yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yoğunluğun oluştuğu noktalarda denetimler gerçekleştiriyor.

        İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Ticaret Borsası mevkisindeki kontrol noktasına ziyarette bulundu.

        Ekiplerin bayramını kutlayan Büber, denetimde kontrol edilen sürücü ve araçlardaki yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

        Şeker ve kolonya ikramında bulunan ekipler de emniyet kemeri ve hız tedbirlerine riayet edilmesi hususunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

        Jandarmanın güvenlik ve trafik denetimleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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