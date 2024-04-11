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        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor

        GÖKHAN BALCI - Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, modellerini kentin farklı mekanlarında 3 saatte tuvale yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:26
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        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
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        GÖKHAN BALCI - Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, modellerini kentin farklı mekanlarında 3 saatte tuvale yansıtıyor.

        Azerbaycan'da 1989 yılında doğan Abdullayev, Rusya'da resim eğitimi aldı. Ardından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Abdullayev, kariyerine Edirne'de devam ediyor.

        Abdullayev, AA muhabirine, resim eğitimi almak için geldiği Edirne'yi çok sevdiğini ve 10 yıldır kentte yaşadığını söyledi.

        Edirne'de birçok kişinin portresini çizdiğini, bina duvarlarına resimler ve kabartmalar yaparak şehrin sanatsal yönüne katkı sunduğunu belirten Abdullayev, "Birçok karma ve kişisel sergiye de katıldım. Güncel kalabilmek adına yeni bir proje ürettim. Bu projem yerinde, anında resim yapmak. Canlı modelle beraber değişik açılardan konuyu ele alıyorum. Geçtiğimiz günlerde Meriç Nehri kenarında bir çalışma yaptık gayet güzel oldu." dedi.

        Abdullayev, son çalışmasında da keman çalan modeli, metruk bir binada resmederek keyifli bir çalışma ortaya koyduğunu dile getirdi.

        - "Edirne'yi güzelleştirmek için üzerime düşeni yapıyorum"

        Trakya Üniversitesinde resim eğitimi almasının, Edirne'nin tarihini yakından tanımasına vesile olduğunu anlatan Abdullayev, "Edirne'nin tarihsel açıdan çok zengin bir şehir olduğunu araştırdım ve öğrendim. Tarih kokan bir şehir. Bazen boş bir duvar görüyorum. Buraya insanlar bakınca keyif alabileceği nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum. Edirne'nin farklı mekanlarında, duvarlarında kafelerinde oturma alanlarında bu şekilde çalışmalarım oldu. Edirne'yi güzelleştirmek için üzerime düşeni yapıyorum." diye konuştu.

        Abdullayev, proje kapsamında şehrin tarihi mekanlarında resim yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

        Ressamın son çalışmasında model olarak yer alan müzik öğretmeni Aydan Sofyalı da Abdullayev ile üniversite yıllarından arkadaş olduklarını, projede yer aldığı için heyecanlı olduğunu belirtti.

        Keyifli bir çalışma yaptıklarını ifade eden Sofyalı, "Yaptığımız iş çok hoş. Sanatla birleşmek her ruha tazelik veren, karanlıkları aydınlatan bir durum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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