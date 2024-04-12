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        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:49
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        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 25 Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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