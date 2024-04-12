Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 25 Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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