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        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:50
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        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda Lalapaşa'ya bağlı Süleymandanişment köyünde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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