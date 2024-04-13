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        Edirne'de deneme bahçesinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler çiftçilere örnek oluyor

        Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 5 yıl önce kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde farklı kategori ve çeşitlerde yetiştirilen bitkiler çiftçilere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:16
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        Edirne'de deneme bahçesinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler çiftçilere örnek oluyor
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        Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 5 yıl önce kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde farklı kategori ve çeşitlerde yetiştirilen bitkiler çiftçilere örnek oluyor.

        Enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki yerleşkesinde Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle 10 dekarlık alanda kurulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu test ediliyor.

        İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan yüksek getirili bitkiler bölge çiftçisine alternatif üretim olanağı sağlıyor.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bölgedeki tarımsal çeşitliliği geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Çalışmalara 5 yıl önce başladıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Tülek, üniversiteler ve enstitülülerle işbirlikleri yaptıklarını belirtti.

        Tülek, lavanta başta olmak üzere tek ve çok yıllık bitkilerin adaptasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Tıbbi aromatik bitkilerin dünya genelindeki üretim sahalarının genişlediğini, bu bitkilerin Edirne'de üretilmesi için öncülük yaptıklarını belirten Tülek, "Bu bitkilerin bir kısmı doğadan toplanıyor bir kısmı ise kültürel olarak üretiliyor. Bizim amacımız bu bitkileri kültürel olarak üretip sektörün ihtiyaçlarını karşılamak. Baharın gelmesiyle bahçemizde bitkiler açmaya başladı. Bahçemizde 60'tan fazla bitki türü bulunuyor." dedi.

        Tülek, bitkilerle ilgili üreticilere yönelik her yıl belirli dönemlerde kurslar düzenlediklerini, eğitimlerin faydalı olduğunu dile getirdi.

        Bahçeyi gören birçok çiftçinin bu bitkileri yetiştirmek için adım attığını ifade eden Tülek, "Buradaki örnek çalışmaları görüp üretime başlayan birçok çiftçimiz oldu. Bu şekilde bir katkı vermeyi arzu ediyoruz. Bahçemize bu yıl soğanlı bitkileri kazandırdık. Lale, nergis ve sümbül gibi bitkiler üzerinde çalışmalarımız var. Onun haricinde dikilen farklı bitkiler var. Edirne'nin ekolojik koşullarına uygun tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bölgemizin iklim koşullarına benzer alanlarda yetiştirilen ancak bizde yetiştirilmeyen bitkilerin de adaptasyon çalışmalarını yaparak yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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