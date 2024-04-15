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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de turizm zabıtası Turizm Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:15
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de turizm zabıtası Turizm Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

        Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo ve zabıta memurları, Saraçlar Caddesi'ndeki ziyarette esnafa karanfil hediye etti.

        Talep ve önerileri de dinleyen zabıtalar esnafın Turizm Haftası'nı kutladı.

        Esnafın ve vatandaşın refahı için çalıştıklarını belirten Zogo, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın selamını da ilettiklerini kaydetti.

        - Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor.

        İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyü ilkokulundaki eğitimde ekipler öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları hakkında bilgi verdi.

        Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

        - Jandarma KADES uygulamasını tanıttı

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri KADES mobil uygulamasını tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler vatandaşlara broşür de dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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