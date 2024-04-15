Esnafın ve vatandaşın refahı için çalıştıklarını belirten Zogo, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın selamını da ilettiklerini kaydetti.

Talep ve önerileri de dinleyen zabıtalar esnafın Turizm Haftası'nı kutladı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo ve zabıta memurları, Saraçlar Caddesi'ndeki ziyarette esnafa karanfil hediye etti.

Edirne'de turizm zabıtası Turizm Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

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