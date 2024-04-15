Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen Petek Aksak cinayetine ilişkin açılacak davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kadın cinayetlerinde ceza indirimi yapılmaması için yasal düzenleme beklendiği belirtildi.

Cinayete ilişkin açılacak davanın komisyon tarafından takip edileceği aktarılan açıklamada, "Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.