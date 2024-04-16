Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer kentin turizm potansiyelinin yüzde 10'unun kullanıldığını belirtti:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, zengin kültürel mirasa ev sahipliği yapan kentin turizm potansiyelinin az bir kısmının kullanıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer kentin turizm potansiyelinin yüzde 10'unun kullanıldığını belirtti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, zengin kültürel mirasa ev sahipliği yapan kentin turizm potansiyelinin az bir kısmının kullanıldığını belirtti.

        Vali Sezer, Selimiye Camisi yakınında 24 saat esaslı hizmet verecek Edirne Turizm Enformasyon Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Edirne'nin kültür hazinesi bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin turizmiyle ilgili aşılması gereken problemler olduğu eleştirisinde bulunan Sezer, "Turizm altyapısıyla ilgili olarak biz Edirne'nin yüzde 10'unu ancak kullanıyoruz, çünkü gün yüzüne çıkartılması gereken 1500'ü aşkın tarihi yapımız var. Aklımıza gelince birkaç yeri ziyaret ediyoruz, Selimiye, Üç Şerefeli, Eski camiler, köprülerimiz ve Bayezid Külliyesi gibi lokasyonlar var. Bu lokasyonları hızlı bir şekilde çoğaltmamız lazım." dedi.

        Sezer, Edirne'ye yılda 6 milyonu aşkın turist geldiğini ancak sadece yüzde 10'luk bölümünün konaklama yaptığını dile getirdi.

        Otel sayısının artırılabileceğini ifade eden Sezer, "Ama bunun ötesinde bizim tarihi konaklarımız var, Kaleiçi'miz var. Buranın bir an önce turizme kazandırılması için yoğun bir çalışma ortaya koymak zorundayız. Gastronomi, konaklama, tarihi ve kültürel yapıların, kültürel varlıklarımızın, değerlerimizin gün yüzüne çıkartılması için hep beraber hızlı bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

        - "Roman sokağı kurulmalı"

        Turizm ofisinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Hızlı bir şekilde Edirne'mizi, koymuş olduğumuz master plan çerçevesinde hedeflere hep beraber taşımamız lazım. Herkes elini taşın altına koymuş fakat elimizi taşın altına daha fazla koymamız gerekiyor. Bir tarafta Mevlevihane'yi faaliyete geçirmemiz, bir tarafta Romanlar ile ilgili bir sokak ve Roman kültürünün yaşatıldığı alanlar oluşturmamız gerekiyor. Saray mutfağı ve Rumeli mutfağının olduğu alanlar oluşturmamız lazım. Kültürel varlıklarımızı da markalaştırıp Edirne'nin sınırlarının dışına taşımamız gerekiyor. Buradaki herkese sorumluluk ve görev düşüyor. Herkesin bugünü bir milat bilerek çalışmasını istirham ediyorum."

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da turizmin gelişmesi ve potansiyelinin artırılması için belediye olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını anlattı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise ofisin açılmasına katkı sunan turizmcilere ve sanatçılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Vali Sezer, eşi Canan Sezer ve protokol üyeleri, ofisi gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

        Vali Sezer, daha sonra tava ciğer pişirip gazetecilere ikram etti.

        Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı konser verdi.

        Açılışa Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Edirne'de turistleri tarihi yolcuğa "gezi treni" taşıyacak
        Edirne'de turistleri tarihi yolcuğa "gezi treni" taşıyacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı
        KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        Bulgaristan sınırında 12 kaçak göçmen yakalandı
        Bulgaristan sınırında 12 kaçak göçmen yakalandı
        Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Silva: "Türkiye yüzmede dünya ülkelerine örnek...
        Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Silva: "Türkiye yüzmede dünya ülkelerine örnek...