GÜNCELLEME - Edirne'de down sendromlu genci gasbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Öte yandan engelli gencin cep telefonu, İl Emniyet Müdürlüğünde ekipler tarafından kendisine teslim edildi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli C.Ç'nin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.

İddiaya göre 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

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