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        Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı

        Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:56
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        Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
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        Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önüne çıkan 75 yaşındaki Zehra Oluçay'a sahipsiz köpekler saldırdı.

        Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşen yaşlı kadın, kafasını apartmanın merdivenlerine vurdu.

        Komşularının yardımı sayesinde köpeklerden kurtulan Oluçay, başından ve yüzünden yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oluçay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Oluçay, AA muhabirine, evden çöpleri dökmek için dışarı çıktığını, bir anda köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpeklerden kaçmak isterken yüz üstü düştüğünü anlatan Oluçay, "Kaçarken düştüm, yüzüm merdivenlerin basamaklarına vurdu. Yüz üstü düştüm. Her yerim çürüdü. Yüzüm gözüm morardı. Çok korktum, dışarı çıkmaya korkuyorum artık." dedi.

        Oluçay, sahipsiz köpeklerin daha önce de kendisine ve çocuklara saldırdığını, yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini belirtti.

        - "Mutlaka önlem alınmasını istiyoruz"

        Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel ise kendisinin de köpeği olduğunu fakat sahipsiz köpeklerin mahallede insanlara saldırdığını söyledi.

        En azından saldırgan olan köpeklere müdahale edilmesi gerektiğini anlatan Uzel, "Mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Bugün teyzemizin başına gelen yarın çocukların başına gelebilir. Çocuklar kendisini de koruyamaz. Komşular olmasa Zehra teyzeye daha kötü şeyler olabilirdi. Daha büyük olayların yaşanmaması için önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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