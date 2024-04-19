Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Çiğdem Gegeoğlu seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından meclisin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Divan Başkanı Remzi Subaşı, yoklamanın ardından, gündemi okudu.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı için CHP'den Çiğdem Gegeoğlu, AK Parti'den de İbrahim Dalkıran aday oldu.

Yapılan seçimde Gegeoğlu 21 oy, Dalkıran ise 7 oy aldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, yaptığı açıklamada, bir kadın olarak başkan seçildiği gurur duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi.