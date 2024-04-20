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        Edirne'de okullar arası bisiklet yol yarışı yapıldı

        Edirne'de okullar arası bisiklet yol yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:56
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        Edirne'de okullar arası bisiklet yol yarışı yapıldı
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        Edirne'de okullar arası bisiklet yol yarışı düzenlendi.

        Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yaptığı yazılı açıklamada, yarışa minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrencinin katıldığını belirtti.

        Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışlarda öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiğini aktaran Zorlutuna, şunları kaydetti:

        "Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilciliği koordinesinde yapılan yarışlara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yol güvenliği sağladı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kategorilerinde ilk 4 dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi."

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