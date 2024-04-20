Edirne Valisi Sezer, Dombay köyünde yağmur duasına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde yağmur duasına katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde yağmur duasına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre köylerden gelen vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.
Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Lalapaşa'da yıllar önce kaymakamlık yaptığını söyledi.
Sezer, yağmur duasının hem köylüye hem Edirne'ye hem de tüm Türkiye'ye hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da katıldı.
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