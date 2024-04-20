Edirne'de asayiş
Keşan ilçesinde şok asayiş uygulaması yapıldı.
Keşan ilçesinde şok asayiş uygulaması yapıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamada 120 kişinin GBT sorgusunu yaptı. 3 aracın sürücüsüne çeşitli maddelerden 53 bin 189 lira para cezası kesildi.
Şüphe üzerine durdurulan Y. A'nın "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması", H. K'nın ise "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından aranmaları olduğu belirlendi, zanlılar gözaltına alındı.
- Motosiklet denetimi
Keşan ilçesinde motosiklet denetimi yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak ve İnönü caddelerindeki denetimde 14 sürücüyü denetledi, 11 sürücüye "kask kullanmamaktan, yetersiz ehliyet ve sigortasız trafiğe çıkmaktan" 33 bin 823 lira para cezası kesildi.
- İşçi servisleri denetlendi
Keşan ilçesinde işçi servisleri denetlendi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimde 44 araç ve sürücüsünü sorguladı.
Yetki belgesi eksik olan 6 sürücüye ve 3 araç sahibine 102 bin 681 lira, 2 sürücüye ise "dur" ihtarına uymamaktan 4 bin 392 lira para cezası uygulandı.
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