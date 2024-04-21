Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkında genişletme çalışmaları sürüyor

Parktaki çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.

Vali Yardımcısı ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ile alanı gezen Sezer, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

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