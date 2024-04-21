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        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:05
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        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Havsa'ya bağlı Köseömer köyündeki devriye esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçtaki 13 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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