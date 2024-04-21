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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:45
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 42 internet sitesi tespit etti.

        Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Enez'de ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice köyünde uygulama gerçekleştirdi.

        Denetimlerde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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