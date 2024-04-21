Edirne'de asayiş
Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi.
Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 42 internet sitesi tespit etti.
Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Enez'de ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice köyünde uygulama gerçekleştirdi.
Denetimlerde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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