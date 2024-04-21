Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi
Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.
Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.
Keşan'da trafik denetimi yapan ekipler, Y.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.
İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.
Araç sahibi ve sürücüye ilgili maddeden para cezası kesildi.
Sistem ise ekipler tarafından söküldü.
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