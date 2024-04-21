Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi

Sistem ise ekipler tarafından söküldü.

Araç sahibi ve sürücüye ilgili maddeden para cezası kesildi.

İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.

Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.

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