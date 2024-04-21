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        Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi

        Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:48
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        Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi
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        Edirne'de mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.

        Keşan'da trafik denetimi yapan ekipler, Y.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.

        Araç sahibi ve sürücüye ilgili maddeden para cezası kesildi.

        Sistem ise ekipler tarafından söküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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