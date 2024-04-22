Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iki suçtan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iki suçtan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan H.B'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.B'yi gözaltına aldı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet

        Benzer Haberler

        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı
        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı
        Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi
        Edirne'de "çakar lamba" bulunan araca ceza kesildi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Trakya Üniversitesi öğrencilerine sağlık eğitimi verilecek
        Trakya Üniversitesi öğrencilerine sağlık eğitimi verilecek
        Otomobilin çarptığı araç, takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobilin çarptığı araç, takla attı; 1 ölü, 1 yaralı