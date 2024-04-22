Edirne'de iki suçtan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan H.B'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.B'yi gözaltına aldı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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