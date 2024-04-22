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        Edirne'de satışı yasaklı maddeyle zehirlendiği iddia edilen üç çoban köpeği ve tilki öldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, satışı yasaklı maddeyle zehirlendiği iddia edilen üç çoban köpeği ile tilki telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:27
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        Edirne'de satışı yasaklı maddeyle zehirlendiği iddia edilen üç çoban köpeği ve tilki öldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, satışı yasaklı maddeyle zehirlendiği iddia edilen üç çoban köpeği ile tilki telef oldu.

        İlçeye bağlı Vaysal köyündeki bir hayvan işletmesinin sorumlusu Ergun Can, üç çoban köpeğini ölü buldu. Durumdan şüphelenen Can, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

        Ölen köpekleri inceleyen veteriner hekim Bedir Adıyaman, kanlarında "striknin" adlı zehirli madde tespit etti.

        Adıyaman, AA muhabirine köpeklerin satışı yasak olan zehirli maddeden telef olduğunun tespit edildiğini söyledi.

        Zehirli maddenin, atıldığı alandaki tüm canlı yaşamını riske attığını belirten Adıyaman, "Striknin satışı yasak zehirli madde, birileri bu maddeyi o bölgeye atmış. Bu nedenle köpekler zehirlenmiş. İlk yaptığımız incelemede, hayvanların kanında zehirli maddeye rastladık. Zehirli madde atıldığı yerdeki tüm canlı yaşamına zarar verir. Orada çalışma yaparak atıkları bertaraf ettik. Bunu yapanların acilen tespit edilmesi ve gerekli cezayı alması gerekir." dedi.

        İşletme sorumlusu Ergun Can ise telef olan köpeklerden birinin yanında çiğ ciğer bulduktan sonra zehirlenme olayını fark ettiğini dile getirdi.

        Zehirli maddeden dolayı çevredeki bir tilkinin de telef olduğunu belirten Can, şüpheli ya da şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

        Ölen köpekler incelemenin ardından gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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