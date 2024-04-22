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        Edirne'de Yunanistan sınırında 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:19
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        Edirne'de Yunanistan sınırında 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Yunanistan sınırındaki merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyündeki devriye faaliyeti esnasında 14 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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