Aşılama çalışmalarıyla pek çok hastalığın önüne geçiliyor

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vatandaşların aşılar sayesinde pek çok hastalıktan korunabildiğini söyledi.

Aşı Haftası dolayısıyla İstasyon Aile Sağlığı Merkezinde program düzenlendi.

Program kapsamında merkeze gelen vatandaşlara aşı konusunda bilgiler verildi, broşür dağıtıldı.

Yıldırım, sağlıklı bir yaşam için aşı programlarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Her yaş grubunda vurulması gereken aşılar olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkemizde 1981'den beri genişletilmiş bağışıklık uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığımız difteri, boğmaca, tetanos, kızamık gibi tüm aşıları ücretsiz olarak tüm bebeklerimize, tüm çocuklarımıza uygulamakta. Bunun yanında kuduz, sadece aşıyla önlenebilen bir hastalık. Yine yurt dışı seyahat sağlığı kapsamında hacca ve umreye gidenlere menenjit aşımız, belirli ülkelere gidenlere sarıhumma aşılarımı ücretsiz bir şekilde uygulamaktayız." ifadelerini kullandı.