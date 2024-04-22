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        Aşılama çalışmalarıyla pek çok hastalığın önüne geçiliyor

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vatandaşların aşılar sayesinde pek çok hastalıktan korunabildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:17
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        Aşılama çalışmalarıyla pek çok hastalığın önüne geçiliyor
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        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vatandaşların aşılar sayesinde pek çok hastalıktan korunabildiğini söyledi.

        Aşı Haftası dolayısıyla İstasyon Aile Sağlığı Merkezinde program düzenlendi.

        Program kapsamında merkeze gelen vatandaşlara aşı konusunda bilgiler verildi, broşür dağıtıldı.

        Yıldırım, sağlıklı bir yaşam için aşı programlarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

        Her yaş grubunda vurulması gereken aşılar olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkemizde 1981'den beri genişletilmiş bağışıklık uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığımız difteri, boğmaca, tetanos, kızamık gibi tüm aşıları ücretsiz olarak tüm bebeklerimize, tüm çocuklarımıza uygulamakta. Bunun yanında kuduz, sadece aşıyla önlenebilen bir hastalık. Yine yurt dışı seyahat sağlığı kapsamında hacca ve umreye gidenlere menenjit aşımız, belirli ülkelere gidenlere sarıhumma aşılarımı ücretsiz bir şekilde uygulamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, aşılar sayesinde dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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