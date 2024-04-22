Edirne Lisesi'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Edirne Lisesi'nin 167. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, mezunlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Okulun kuruluşunun 167. yıl dönümünün kutlandığını belirten Erman, şunları kaydetti:

"Eğitim çınarı 167 yaşında, derneğimiz de 92 yaşına girdi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen pilav şenliğimizi de bu yıl 80. kez yapacağız. Edirne Lisesi gelenek demek, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde mezunlarımız var.