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        Edirne Lisesi'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Edirne Lisesi'nin 167. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:30
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        Edirne Lisesi'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Edirne Lisesi'nin 167. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'ndaki törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Törene, mezunlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Okulun kuruluşunun 167. yıl dönümünün kutlandığını belirten Erman, şunları kaydetti:

        "Eğitim çınarı 167 yaşında, derneğimiz de 92 yaşına girdi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen pilav şenliğimizi de bu yıl 80. kez yapacağız. Edirne Lisesi gelenek demek, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde mezunlarımız var.

        Okulumuz kurulduğu günden bu yana 18 bini aşkın çağdaş insan yetiştirmiş. Camiamızın en önemli özelliklerinden biri mezunların okullarına olan bağlılıklarıdır. Her pilav gününe dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarımız oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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