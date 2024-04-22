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        Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye

        Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:45
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        Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye
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        Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen sanık V.K, videoları bilinçli olarak paylaşmadığı ve kimseyle düşmanlığı olmadığı şeklinde savunma yaptı.

        Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Sanığın, doktor B.B. Özdeş'i "darbetmek" ve "tehdit etmek" suçlarından tutuksuz olarak iki ayrı davada yargılanmasına devam edilecek.

        Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, adliye önünde gazetecilere, saldırganın tahliye olduktan sonra ikinci bir suç daha işlediğini söyledi.

        V.K'nin sosyal medya üzerinden üstü kapalı ölüm tehdidinde bulunması üzerine tekrar tutuklandığını belirten Altun, "Hatırlarsınız geçen hafta perşembe o davanın ilk duruşması yapılıp yeniden sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Avukatların itirazı üzerine çıkan tutuklama kararı bugün yeniden tahliyeye dönüştürüldü." dedi.

        - Olay

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Yapılan ölçümde 1,30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine tutuklanan V.K. duruşmanın ikinci celsesinde adli kontrolle tahliye edilmişti.

        Doktorun ailesinin, tahliye sonrası sanığın sosyal medyada "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayeti üzerine ayrı dava açılmış, V.K. tutuklanmıştı. Geçen hafta tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen V.K, avukatların itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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