Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye

Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen sanık V.K, videoları bilinçli olarak paylaşmadığı ve kimseyle düşmanlığı olmadığı şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın, doktor B.B. Özdeş'i "darbetmek" ve "tehdit etmek" suçlarından tutuksuz olarak iki ayrı davada yargılanmasına devam edilecek. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, adliye önünde gazetecilere, saldırganın tahliye olduktan sonra ikinci bir suç daha işlediğini söyledi. V.K'nin sosyal medya üzerinden üstü kapalı ölüm tehdidinde bulunması üzerine tekrar tutuklandığını belirten Altun, "Hatırlarsınız geçen hafta perşembe o davanın ilk duruşması yapılıp yeniden sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Avukatların itirazı üzerine çıkan tutuklama kararı bugün yeniden tahliyeye dönüştürüldü." dedi.