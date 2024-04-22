Edirne ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi Edirne ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 18:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:54 facebook

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