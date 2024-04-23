Edirne'de asayiş
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu nitelikli hap bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu nitelikli hap bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine yapılan üst aramalarında üzerinde uyuşturucu hap bulunan A.İ.K, O.G, D.T, S.Ç. ve T.Ü. gözaltına alındı.
- Yazlığını "izinsiz" kiralamak isteyen 6 kişiye ceza
Keşan'da "Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi" olmadan yazlıklarını kiralayan 6 kişiye toplam 600 bin lira ceza kesildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Mecidiye, Erikli ve Yayla sahillerindeki bazı kişilerin izin belgesi olmadan internet sitesi üzerinden yazlıklarını kiralanmaya çalışıldığı tespit etti.
Tespit edilen 6 kişiye "7464 sayılı konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin Kanuna muhalefet" suçundan toplam 600 bin lira ceza kesildi.
- Kredi kartından para çekildiği iddiası
Keşan ilçesinde bir kişinin kredi kartından, izni olmadan 65 bin lira çekildi.
A.Ü, kredi kartından haberi olmadan para çekildiğini fark edince polise başvurdu.
Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen A.Ü, kredi kartından izinsiz para çekenlerin bulunmasını istedi.
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