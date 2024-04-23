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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu nitelikli hap bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:06
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu nitelikli hap bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

        Şüphe üzerine yapılan üst aramalarında üzerinde uyuşturucu hap bulunan A.İ.K, O.G, D.T, S.Ç. ve T.Ü. gözaltına alındı.

        - Yazlığını "izinsiz" kiralamak isteyen 6 kişiye ceza

        Keşan'da "Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi" olmadan yazlıklarını kiralayan 6 kişiye toplam 600 bin lira ceza kesildi.

        Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Mecidiye, Erikli ve Yayla sahillerindeki bazı kişilerin izin belgesi olmadan internet sitesi üzerinden yazlıklarını kiralanmaya çalışıldığı tespit etti.

        Tespit edilen 6 kişiye "7464 sayılı konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin Kanuna muhalefet" suçundan toplam 600 bin lira ceza kesildi.

        - Kredi kartından para çekildiği iddiası

        Keşan ilçesinde bir kişinin kredi kartından, izni olmadan 65 bin lira çekildi.

        A.Ü, kredi kartından haberi olmadan para çekildiğini fark edince polise başvurdu.

        Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen A.Ü, kredi kartından izinsiz para çekenlerin bulunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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