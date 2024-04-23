Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde bir kişinin kredi kartından, izni olmadan 65 bin lira çekildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Mecidiye, Erikli ve Yayla sahillerindeki bazı kişilerin izin belgesi olmadan internet sitesi üzerinden yazlıklarını kiralanmaya çalışıldığı tespit etti.

Şüphe üzerine yapılan üst aramalarında üzerinde uyuşturucu hap bulunan A.İ.K, O.G, D.T, S.Ç. ve T.Ü. gözaltına alındı.

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