Edirne'de sınırda 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Yunanistan sınırındaki merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyündeki devriye faaliyeti esnasında 7 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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