Edirne'de son bir ayda 1096 düzensiz göçmen yakalandı

Bu arada kent merkezinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otellerde de uygulama yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu son bir ayda 1096 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

Jandarma ekipleri Edirne kent girişinde kontrollerini sürdürürken polis de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

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