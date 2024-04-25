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        CHP Genel Başkanı Özel, tren kazasına ilişkin davanın kararını değerlendirdi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'daki tren kazasına ilişkin davada açıklanan karara yönelik, "Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır, onların zaferidir. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:19
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        CHP Genel Başkanı Özel, tren kazasına ilişkin davanın kararını değerlendirdi:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'daki tren kazasına ilişkin davada açıklanan karara yönelik, "Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır, onların zaferidir. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur." dedi.

        Duruşmayı izleyen Özel, kararın ardından davanın görüldüğü Çorlu Halk Eğitim Merkezi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "tren katliamının" karar duruşması için Çorlu'ya geldiklerini söyledi.

        Büyük bir kalabalık ve inançla yıllardır haklarını arayan annelerin, babaların, ailelerin önünde saygıyla eğildiklerini belirten Özel, "Mahkeme heyeti, tarihe kendileri adına bir utanç değil, aslında hukuk için küçük ama Türkiye'deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladılar. Sadece bölge müdürlükleri nezdindeki cezalandırmalar ilk adımdır ama yeterli değildir. Bundan sonra hepimize düşen, istinaf aşamasını, Yargıtay aşamasını titizlikle, dikkatle ve inatla takip etmektir." diye konuştu.

        Tren kazası davasındaki kazanımların, üst aşamalarda aşındırılmasına, geri gitmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özel, TCDD üst yönetimi ile tüm sorumluların da yargılanması gerektiğini belirtti.

        Bugün belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığı, tutuklandığı bir davaya şahit olduklarını aktaran Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

        "22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültürünün ilk kez geriletildiği, ülkeyi yönetenlerin, 'Benim bürokratıma, benim yöneticime, kamu görevlime dokundurtmam. Çünkü verdiğim kanunsuz emirleri onlar uyguluyor. Onlar yargılanırsa bundan sonra sözümü dinlemezler' mantığıyla hiçbirini feda etmeyenlerin bugün halkın göstermiş olduğu büyük dirayet ve dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz.

        Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır. Onların zaferidir. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. İyiler kazanacak, anneler kazanacak, mağdurlar kazanacak."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de yeni bir siyasi iklim olduğunu, bu iklimin siyasi partinin yarattığı, başardığı bir iklim değil, mağdurların, mazlumların, unutulanların, yok sayılanların ve hakkı yenip, yok sayılmaya çalışanların mücadelesine omuz veren, nefes veren, herkesin yarattığı bir iklim olduğunu" sözlerine ekledi.

        Özel, konuşmasının ardından CHP Çorlu İlçe Başkanı Cüneyt Akar ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

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