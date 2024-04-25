Edirne'den kısa kısa
UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.
UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve UMAT Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Sezer, Hisarcıklıoğlu'na, İpsala Gümrük Kapısı ve UMAT İbrahim Girgin Tır Parkı ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdiklerini belirtti.
- Farsak'a ziyaret
İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan ve üyeler, Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Eyüp Farsak'ı ziyaret etti.
Farsak ve Bakan, çeltik sezonu öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan, verdiği bilgiler dolayısıyla Farsak'a teşekkür etti.
- Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 672 bin 554 oldu
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla 672 bin 554'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de mart ayında 226 bin 617 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Edirne'de mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 185 bin 920'ye ulaştı.
Araç sayısı Tekirdağ'da 330 bin 860, Kırklareli'nde ise 155 bin 774 olarak kayıtlara geçti.
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