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        Edine Valisi Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:33
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        Edine Valisi Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
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        Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

        Ziyarette, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik de yer aldı.

        Vali Sezer, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, bölgede istihdama yönelik çalışmaların önemine değindi.

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