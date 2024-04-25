Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymaz'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaymaz, Özcan'a görevinde başarı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık konularında bilgi verildi. İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun engellenmesi konularında öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü eğitmenleri, Plevne İlkokulu'nda "Sıfır atık ve çevre eğitimi" düzenledi.

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