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        Edirne'de sınırdan kaçak geçişlerin önlenmesi için üst düzey önlemler alınıyor

        Edirne'de güvenlik güçleri sınır hattında kaçakçılık ve düzensiz yasa dışı göçle mücadelenin yanı sıra Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyelerine de geçit vermiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:47
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        Edirne'de sınırdan kaçak geçişlerin önlenmesi için üst düzey önlemler alınıyor
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        Edirne'de güvenlik güçleri sınır hattında kaçakçılık ve düzensiz yasa dışı göçle mücadelenin yanı sıra Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyelerine de geçit vermiyor.

        Terör örgütü üyelerinin "güvenli liman" olarak gördüğü Yunanistan sınırında, düşmana korku salan Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor.

        Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Mehmetçik, yağmur çamur, kar kış demeden görevini kararlılıkla sürdürüyor.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiziki güvenlik sistemleri ve ilave birliklerle takviye edilen hudut birlikleri bu yılın dört ayında FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ üyesi 162 teröristi Yunanistan'a kaçarken yakaladı.

        Yakalan teröristlerin 150'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Sınır karakollarını ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesinde Yunanistan sınırındaki hudut karakollarını ziyaret etti.

        9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'dan sınırdaki çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, sınır hattında kullanılan güvenlik sistemleri ve İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan devriye yollarını inceledi.

        - "5 bin 200 düzensiz göçmen 174 organizatör yakalandı"

        Vali Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin hem Bulgaristan hem de Yunanistan'a sınır kenti olduğunu, bu nedenle kaçak geçişlerde yaz aylarında hareketlilik yaşandığını belirtti.

        Bu sene göçmen trafiğinde yüzde 10'un üzerinde bir artış olduğunu anlatan Vali Sezer, "Özellikle son 4 ayda 5 bin 200 düzensiz göçmen 174 organizatör yakalandı. Bununla birlik önemli miktarda ticari araç bot ele geçirildi." dedi.

        Düzensiz göçmenlerle birlikte terör örgütü üyelerinin de yakalandığını vurgulayan Sezer, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde yasa dışı geçişlerin sınır hattına gelmeden engellendiğini söyledi.

        Vali Sezer, "Bu sene çeşitli terör örgütlerine mensup 162 örgüt üyesini yakaladık. Bu da geçmiş yıllara göre önemli bir yakalama olarak karşımıza çıkıyor. " ifadelerini kullandı.

        - "Yakalamaların yüzde 78'i sınır hattına gelmeden gerçekleşiyor"

        Sınır hattındaki iyileştirme ve yol çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Yunanistan sınırı sıfır noktasındayız. Toplamda 292 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hat boyunca iyileştirme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Devriye yolları ve bağlantı yollarının 200 kilometresini tamamladık. Teknik olarak sınıra asansörlü kuleler yaptırıldı. Hem geri hatta alınan önlemlerle hem de sınır hattında göçmen trafiğini engellemeye çalışıyoruz.

        Şu anda sınır hattında 50'ye yakın iş makinemiz çalışıyor. Bu iş makineleri hem sınır hattını, hem de bağlantı yollarını yapıyor. Yakalamaların yüzde 78'i sınır hattına gelmeden gerçekleşiyor. Buda bizim açımızdan çok önemli alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor."

        Vali Sezer, yasa dışı geçişlerin engellenmesinde geri hatta özveriyle çalışan polis ve jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

        Sezer'e ziyaretinde Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Eli Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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