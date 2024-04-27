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        Edirne'de bu yılki hedef 7 milyon turist

        HAKAN ŞAHİN - Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan, tarih, kültür, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne bu yıl 7 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:19
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        Edirne'de bu yılki hedef 7 milyon turist
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        HAKAN ŞAHİN - Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan, tarih, kültür, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne bu yıl 7 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.

        Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden miras tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı kenti, geçen yıl İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen 4.5 milyon turist ziyaret etti.

        Bu yıl kentin turizm potansiyelini daha da arttırmak için çalışmalar yapılıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Edirne'nin turizmde yıldızının her geçen gün parladığını belirten Soytürk, kente ciddi anlamda turist akını olduğunu ifade etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılındaki "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi kapsamında, turizm pastasından daha büyük bir dilim almak için kentin tanıtımına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Soytürk, "Edirne'nin büyüyen turizm pastasından aldığı payı arttırmak, gelen ziyaretçilere farklı ve sürdürülebilir bir destinasyon sunmak için paydaşlarımızla Edirne İl Turizm Master Planı'nı hazırladık, yol haritamızı belirledik. Plan Edirne turizmini 2030 yılına kadar kalite ve verimlilik açısından ileri götürmeyi amaçlayan bir yol haritasıdır." dedi.

        Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayınının her yıl arttığını anlatan Soytürk, "Bu yıl hedefimiz 7 milyon turisti kentimizde misafir etmek. Önümüzdeki süreçte gurbetçi vatandaşlarımızın gelişleri başlayacak. Hıdrellez Şenlikleri var, daha sonra Kırkpınar ve festivaller başlayacak. Edirne'miz bu sene de hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Edirne'nin kültür, inanç, deniz, gastronomi, yaz ve kış turizmi potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Soytürk, bu nedenle kente yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

        Edirne Valiliği öncülüğünde kentin gastronomisini tanıtmaya yönelik çalışmalara devem ettiklerini anlatan Soytürk, gerek sosyal medyada gerek yapılan festival ve etkinliklerde özellikle saray mutfağının tanıtılmasına önem verdiklerini belirtti.

        - "Turistler sadece Selimiye'nin restorasyonu izlemek için bile geliyor"

        Soytürk, Selimiye Camisi'nin kentin incisi olduğunu, yaz kış sürekli ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soytürk, "Turistler sadece Selimiye'nin restorasyonu izlemek için bile geliyor. Böyle büyük ve önemli bir eserin restorasyonuna tanıklık etmek de önemli. Selimiye Cami'mizin restorasyonu bile dikkat çekerken özellikle ramazan ayında camimiz çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı." dedi.

        Soytürk, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin camiyi ziyaret etmeden kentten ayrılmadıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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