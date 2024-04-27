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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı

        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:26
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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı
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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Trakya Veteriner Hekimler Odasınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

        Trakya Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çakır, törende yaptığı konuşmada, veteriner hekimlik mesleğinin hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinde ayrılmaz unsurlarından olduğunu söyledi.

        Yaşanılabilir bir dünya, sağlıklı insan nesillerinin yetiştirilebilmesi ve hayvanların refahı için veteriner hekimlerin var güçleriyle çalıştığını belirten Çakır, "Veteriner hekimler hayvan sağlığını korumanın yanında insan sağlığına da önemli katkıda bulunurlar. Dünyada 300'den fazla hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklardan, çalışmalarıyla insanları veteriner hekimler korurlar. Veteriner hekimlik hizmeti esnasında tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar tarafından farklı şekillerde yaralanmalara maruz kalabilir ve hatta hayatını kaybedebilir." diye konuştu.

        Çakır, veteriner hekimlere her alanda daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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