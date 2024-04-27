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        Trakya'da "orman düşmanı" erozyon ve yangınlara karşı mücadele veriliyor

        Trakya'da erozyon ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ağaçlandırma kampanyaları artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:27
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        Trakya'da "orman düşmanı" erozyon ve yangınlara karşı mücadele veriliyor
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        Trakya'da erozyon ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ağaçlandırma kampanyaları artırıldı.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da erozyon ve orman yangınları sonucu tahrip olan alanlar yeşil örtüyle buluşturuluyor.

        Orman düşmanı olarak nitelendirilen erozyon ve yangınlarla mücadele devam ederken vatandaşlar bu konularda bilgilendiriliyor.

        Edirne'de bu kapsamda geçen yıl erozyon kontrolü amacıyla 258,1 hektar saha ağaçlandırılarak, bu sahaya 343 bin 750 kızılçam ve sahil çamı fidanı dikildi.

        Edirne Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde son 10 yılda meydana gelen yangınlarda zarar gören alanlar da ağaçlandırıldı.

        Meriç ilçesinde ise 2020'de Küçükdoğanca Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören 95 hektar ormanlık alan, 2021'de 165 bin kızılçam fidanı dikilerek ağaçlandırıldı.

        - Erozyonla mücadele

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, AA muhabirine, doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyonun karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

        Doğal erozyonun toprak oluşumunun bir parçası olduğunu belirten Uludağ, "Fakat bir bölgenin bitki örtüsünü tahrip ederseniz, orman örtüsünü ortadan kaldırırsanız, yanlış arazi kullanımı yaparsanız hızlandırılmış erozyon karşımıza çıkar." dedi.

        Uludağ, toprağın çok uzun sürede oluştuğunu ancak insan müdahalesi olduğu taktirde çok çabuk ve hızlı aşındığına dikkati çekti.

        Yanlış arazi kullanımının da toprağın hızla aşınmasına neden olduğunu belirten Uludağ, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda ani sağanakların çok fazla olması, hızlı yağışların artması ile damla erozyonu yüzeysel erozyonu hızlandıran bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Trakya'da toprak erozyonunda en riskli süreç bu süreçtir. Yağışı değiştirmemiz mümkün olmadığına göre yağışa uygun sürüm teknikleri ve arazi kullanım teknikleri kullanarak bu erozyonu minimuma indirmek zorundayız."

        - Orman yangınları insan kaynaklı

        Uludağ, tarım dışı alanların da ağaçlandırmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

        Ağaçların uzun sürede büyüdüğünü aktaran Uludağ, şöyle devam etti:

        "Bir piknikçinin bıraktığı ateş, bir şişenin mercek vazifesi görmesi, bunlar çok rahat yangına sebebiyet veren unsurlar. Özellikle Trakya yaz kuraklığı olan bir bölge. Yaz kuraklığında orman altı formasyonu dediğimiz yeşil katman ortadan kalkıyor dolayısıyla kuru bir ot tabakası ortaya çıkıyor. Özellikle buğday ve ayçiçeğinin hasadından sonra anızların yakılması, ormana ateş sıçraması, sigara izmariti ve diğer faktörler orman yangınlarını artıran önemli faktörlerdir.

        En son Çanakkale'de çıkan yangın, domates salçası yapan köylülerin rüzgarlı havada açık alanda ateş yakmaları ve kıvılcımların ormana sıçraması sonucu meydana geliyor. Ülkemizde orman yangınlarının tamamına yakını insan kaynaklıdır."

        - Kırklareli'nde 10 yılda yaklaşık 4 milyon fidan toprakla buluşturuldu

        Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip iller arasında yer alan Kırklareli'nde gençleştirme, yeni orman alanları açılması, yanan arazilerin yeşillendirilmesi ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 10 yılda yaklaşık 4 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda çıkan 96 orman yangınına müdahale ederek, bu bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yaptı.

        Ekipler ayrıca orman sahalarında gençleştirme ve erozyonla mücadele çalışmalarını da sürdürüyor.

        - Ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'da da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 yılda 326 hektar alanda orman yangınına müdahale etti. 250 hektar alanda ağaçlandırma çalışmaları yapan ekipler, yaklaşık 20 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

        Ekipler, orman sahalarında gençleştirme, erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve rehabilite çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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