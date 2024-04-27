Edirne'de asayiş

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması ile ilgili polis çalışma başlattı.

Rasim Ergene Caddesi'ndeki şarküteriden 3 kilogram tost peyniri ve 700 gram kaşar peyniri çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise başvurdu.

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