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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde bir şarküteriden peynir çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:34
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde bir şarküteriden peynir çalındı.

        Rasim Ergene Caddesi'ndeki şarküteriden 3 kilogram tost peyniri ve 700 gram kaşar peyniri çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise başvurdu.

        Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüpheliyi tespit etti.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

        Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması ile ilgili polis çalışma başlattı.

        Olayla ilgili Ü.Y. gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde D.K'nın üstünü aradı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        D.K, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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