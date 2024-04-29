Edirne'de devamsız öğrencilerin ev ziyareti sırasında mahalledeki düzensiz göçmenler yakalandı

Ev sahibi de ifadesi için polis merkezine çağrıldı.

Ziyaretler sırasında Büyük Zincirlikuyu Sokak'taki bir evde 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Cumhuriyet İlkokulu idareci ve öğretmenleri, okula devam etmeyen öğrencilerin ailelerini ziyaret için Çavuşbey Mahallesi'ndeki evlere gitti. Polis ekipleri de idareci ve öğretmenlerden oluşan gruba eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.