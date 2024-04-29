Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi

        Osmanlı döneminde gül bahçeleriyle meşhur Edirne'de, gülcülüğün yeniden canlandırılması amacıyla Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen güller düzenlenen şenlikle hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı döneminde gül bahçeleriyle meşhur Edirne'de, gülcülüğün yeniden canlandırılması amacıyla Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen güller düzenlenen şenlikle hasat edildi.

        Tarihte Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsi geçen, Osmanlı sarayı için gül yağı yetiştirilen kentlerden Edirne'de üniversite ve Havsa Belediyesi işbirliğinde Edirne gülü yetiştirilmeye başlandı.

        Bahar aylarının gelmesiyle açan Edirne gülleri, bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikle toplandı. Etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, Edirne Belediye Bandosu konser verdi.

        Katılımcılara gül suyu ve reçeli ikram edilirken, bakır imbikle gül yağı çıkarma işlemi sembolik olarak gösterildi.

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, Edirne gülünü tanıtmak ve kent kültürüne kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Edirne gülünün doğduğu topraklara dönmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tan, şunları kaydetti:

        "Tarihi kayıtlara göre Osmanlı döneminde Edirne bir gül merkeziydi. Osmanlı sarayının gül yağı ve gül suyu ihtiyacı buradaki gül bahçelerinden karşılanırmış. Biz de üniversite olarak Edirne gülünün canlandırılması için 4 yıl önce çalışmalara başladık. Buradaki arazi bataklık halindeydi, kurutarak gül fidanları ektik. 2021 yılında itibaren güllerimiz çiçek açmaya başladı.

        Bu yıl üçüncü kez gül hasadı yaptık. Yaptığımız çalışmalarla kaybedilmiş bir değer olan Edirne gülünü, kent kültürü, turizm ve tarıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğe katılanlar bizim tanıtım elçilerimiz olacaklar. Burada yağ gülü başarıyla yetiştiriliyor. Bugüne kadar hiç sulanmadan yetiştirildi, yağmurlar yeterli oldu."

        Etkinliğe Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakç...
        GÜNCELLEME - Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakç...
        Edirne'de hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Edirne'de hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Edirne'de yaşamını yitiren polis memeru, törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Edirne'de yaşamını yitiren polis memeru, törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı
        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı
        Edirne'de devamsız öğrencilerin ev ziyareti sırasında mahalledeki düzensiz...
        Edirne'de devamsız öğrencilerin ev ziyareti sırasında mahalledeki düzensiz...
        Edirne'de bir haftada düzensiz 468 göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada düzensiz 468 göçmen yakalandı