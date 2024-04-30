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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde taksi ve motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:42
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde taksi ve motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.B'nin kullandığı 22 T 4034 plakalı taksi, O.A.Y. idaresindeki 34 KEA 403 plakalı motosikletle Rasim Ergene Caddesi'nde çarpıştı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü, yolcu Z.M. ve takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Ziynet eşyaları çalındı

        Keşan ilçesinde evinden ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan T.A. evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        Polis merkezine giden T.A. şikayette bulundu.

        - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde E.G, husumetli olduğu kişilerle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. silahla H.A. ve B.A'yı yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan M.G'nin sorgusu yapıldı.

        Şüphelinin üzerinde 0,95 gram kimyasala bulanmış tütün ve 31 sentetik ecza ele geçirildi.

        M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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