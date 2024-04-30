Trakya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu kişileri yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakalayan ekipler, Havsa'nın Söğütlüdere köyünde de şüphe üzerine durdukları otomobilde 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

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