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        Ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü yapıldı

        Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:32
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        Ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü yapıldı
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        Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, ekipler Sarayakpınar, Büyükismailçe, Avarız, Değirmenyeni, Büyükdöllük, Hacıumur, Demirhanlı, Musabeyli, Taşlisekban ve Domurcalı köylerini ziyaret etti.

        Ayçiçeği ekili arazilerde inceleme yapan ekipler yabancı ot kontrolü yaptı.

        Ekipler, kontrol sonrası üreticilere yabancı otla mücadele konusunda bilgi verdi.

        Yabancı otların verim kaybına yol açabileceğini belirten ekipler, arazi kontrollerinin artırılması tavsiyesinde bulundu.

        Üreticilere ilaç kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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