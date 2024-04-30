Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen R.G. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.
Taramada tırın dorse bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Yappa" ile arama yapıldı.
Aramada dorsede karton kutular içerisinde 99 paket halinde 54 kilo 470 gram esrar bulundu.
R.G. gözaltına alındı.
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