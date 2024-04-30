Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi

Taramada tırın dorse bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Yappa" ile arama yapıldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen R.G. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

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