Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, kaynakları doğru kullanmak ve çalışanların haklarını eksiksiz teslim edebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

1 Mayıs'ta birlikte meydanlarda olacaklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşıdığı bilinciyle alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve Edirne'mize, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."

- AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

İşçi ve emekçilerin şartlarının iyileştirilmesi adına AK Parti olarak her zaman artan bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin istihdamını artırmak için adımlar atılıyor. Ücretlerden sosyal haklara kadar pek çok alanda iyileştirmeler sağlandı. İşçilerin ve emekçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yapılan çalışmalar sürüyor.